2018-06-17T13:58:01+03:00
В мире

СМИ: Супруга камбоджийского принца Нородома Ранарита скончалась после ДТП

Оук Пхалла умерла в больнице от травм, полученных в результате автомобильной аварии на юго-западе королевства
Денис СУХОВ
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Фото: cambodiapolice.comФото: cambodiapolice.com
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Оук Пхалла, супруга 74-летнего принца Камбоджи Нородома Ранарита, скончалась в больнице от тяжелых травм, полученных в результате автомобильной аварии, произошедшей на юго-западе королевства.

По данным агентства Синьхуа, Оук Пхалла скончалась в 12:23 по местному времени (8:23 мск).

Ранее, около 9:00 по местному времени (5:00 мск) автомобиль принца Камбоджи и его жены столкнулся с такси, следовавшем по встречной полосе. ДТП произошло в провинции Кампонгсаом.

Фото: cambodiapolice.com

Фото: cambodiapolice.com

В результате пять пассажиров такси получили ранения, а супругов госпитализировали в больницу Пномпеля. Отмечается, что принц получил легкие травмы ноги и головы, его жизни ничего не угрожает.

Фото: cambodiapolice.com

Фото: cambodiapolice.com

Напомним, это уже не первая автомобильная авария с участием Нородома Ранарита. В 2015 году в кортеж принца врезался самосвал, тогда пострадали шесть человек.

Нородом Ранарит с 1993 по 1997 занимал пост премьер-министра Камбоджи, с 1998 по 2006 год был председателем Национальной ассамблеи королевства (нижней палаты парламента). С 2015 год принц является лидером роялистской партии ФУНСИНПЕК («Национальный фронт за независимую, нейтральную, мирную и сотрудничающую Камбоджу»).

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