Голикова: Правительство готовит меры по «обелению» зарплат

СЕГОДНЯ 14:19 2018-06-17T14:19:58+03:00

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Правительство России хочет увести экономику от зарплат «в конверте» и готовит для этого специальные меры. Об этом сообщила вице-премьер-министр Татьяна Голикова.

«Я думаю, что на отрезке 2018 - первой половине 2019 года мы предложим механизм «обеления» заработных плат для тех, кто сегодня находится в «серой» экономике», - сказала она в воскресенье в эфире телеканала НТВ.

Голикова отметила, что в России отказались от программы повышения НДС с 18% до 22% с одновременным понижением страховых взносов с 36% до 22%, которую предлагал Минфин для вывода бизнеса из теневой экономики. Как пояснила вице-премьер, такое решение оказало бы серьезное влияние на инфляцию.

Напомним, в июле прошлого года сайт kp.ru рассказывал, что, по оценке Министерства финансов, около 10 трлн рублей в год составляют «серый» фонд оплаты труда у нас в стране. Речь идет о зарплатах «в конвертиках» и прочих неофициальных вознаграждениях, с которых, как записано в документе, «налоги не уплачиваются либо уплачиваются не полностью». Это почти восьмая часть всего ВВП России в 2016 году.