2018-06-17T15:02:49+03:00
В мире

В Греции ультраправые опровергли обвинения в планировании захвата парламента

Партия «Золотая заря» назвала слова спикера о штурмовых отрядах вымыслом
Юлия ДИВЕЕВА
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Ультраправые в Греции заявили, что не собирались захватывать парламентУльтраправые в Греции заявили, что не собирались захватывать парламентФото: REUTERS
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Ультраправая греческая партия «Золотая заря» опровергла обвинения в подготовке штурмовых отрядов для нападения и захвата здания парламента страны. В политобъединении подчеркнули, что в субботу к законодательному собранию пришли обычные демонстранты, в том числе и люди с детьми.

Ране сообщалось, что полиция и охрана парламента применили слезоточивый газ против митингующих, когда несколько десятков человек попытались прорваться на территорию парламента. Спикер палаты законодателей Никос Вуцис заявил о том, что штурмовики «Золотой зари» готовили нападение на парламент.

«Все, что говорит Вуцис, это ложь и клевета, и он будет призван дать ответ перед правосудием, которое должно быть выше любой политической власти», - говорится в распространенном пресс-службой партии заявлении.

Как пишет РИА Новости, партию «Золотая заря» в Греции называют неонацистской. В пятницу ее депутат Константинос Барбарусис во время обсуждения вопроса о недоверии правительству с трибуны парламента призвал греческую армию совершить военный переворот и арестовать руководство страны. Против депутата возбуждено уголовное дело. Арестовать его пока не удалось, депутат скрылся.

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