Талибан отказался продлить перемирие с властями Афганистана

СЕГОДНЯ 15:23 2018-06-17T15:49:30+03:00

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Мятежники из запрещенной в РФ группировки «Талибан» объявилив воскерсенье, что не намерены продлевать перемирие с правительственными войсками Афганистана. Об этом заявил представитель боевиков Забихулла Муджахид.

«Сегодня ночью завершается перемирие. Если на то будет воля Всевышнего, мы возобновим наши операции. Мы не намерены продлевать перемирие», - цитирует Муджахида телеканал Sky News.

В последние несколько дней стороны конфликта соблюдали временное прекращение огня по случаю праздника Ураза-Байрам. Более того, талибам даже разрешили зайти на территорию, контролируемую правительственными войсками. При этом в СМИ появились фотографии, где афганские военные братаются с мятежниками.

Перемирие должно было завершиться в следующий вторник, однако 16 июня президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что режим прекращения огня будет проблем Кабулом в одностороннем порядке. Также он объявил, что в связи с праздником из тюрем буде отпущено 46 талибов.

Глава государства призвал «Талибан» также продлить перемирие, однако мятежники заявили, что будут соблюдать режим прекращения огня только в течение трех праздничных дней, при этом он не будет распространяться на иностранные воинские контингенты.