Пашинян сфотографировался в кокпите истребителя Су-30СМ

СЕГОДНЯ 15:34 2018-06-17T15:35:00+03:00

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал фото в кокпите истребителя Су-30СМ, назвав российский самолет одним из лучших в мире. Соответствующая публикация появилась на странице главы правительства в Facebook.

«Су-30СМ - один из лучших истребителей мира. Уже нахожусь в Ереване», - написал Пашинян, сопроводив публикацию фотографией из кабины самолета.

Отмечается, что снимок был сделан на военном аэродроме в Эребуни. Накануне Пашинян посетил с рабочим визитом Нагорно-Карабахскую республику.

Ранее стало известно, что Пашинян намерен уйти в отставку сразу после того, как будет принято новое избирательное законодательство. Кроме того, премьер намерен уговорить парламентские фракции не выдвигать своего кандидата на пост главы правительства, чтобы спровоцировать автоматический роспуск парламента для скорейшего проведения досрочных выборов.