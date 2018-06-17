СЕГОДНЯ 15:56 2018-06-17T15:56:56+03:00

По меньшей мере шесть человек пострадали при крушении воздушного шара в Германии Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Трое пострадавших получили серьезные ранения, один из них был доставлен в больницу на вертолете

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По меньшей мере шесть человек пострадали при крушении воздушного шара неподалеку от города Варендорф на западе Германии. Об этом сообщается на сайте местной полиции.

Инцидент произошел в субботу в 20:55 по местному времени (21:55 мск), когда шел проливной дождь. Внезапный порыв шквалистого ветра подхватил шар, после чего он рухнул на землю с высоты около 10 метров. В корзине находились шесть человек, трое из них получили серьезные ранения, остальные — легкие травмы.

«Один человек был доставлен в больницу на вертолете спасательной службы», - отмечается в сообщении полиции.

Кроме того, еще один человек из сопровождающего автомобиля легко пострадал при падении во время бега к месту крушения.

В настоящее время все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. О текущем состоянии пострадавших в полиции не сообщили.