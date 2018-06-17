Главу МВД Великобритании обокрали воришки на мопеде
Министра внутренних дел Великобритании Саджида Джавида ограбили на севере Лондона воришки на мопеде. Об этом рассказал сам глава МВД в интервью газете The Sun.
Инцидент произошел несколько месяцев назад неподалеку от вокзала Юстон. По словам министра, все произошло в один миг.
«Я собирался по телефону вызвать такси. Пока я осознал, что происходит, все уже случилось. Они просто подъехали, схватили его и скрылись», - рассказал Джавид.
Министр заявил, что выступает за введение запрета на продажу ножей в интернете и усиление борьбы с торговцами наркотиками. Он также считает важным проводить профилактические беседы с молодежью. Джавид уверен, что все это позволит искоренить насилие на улицах британских городов.
«Наши улицы должны быть безопасными в любое время», - подчеркнул глава МВД.
Как сообщал сайт kp.ru, Саджида Джавида назначили новым министром внутренних дел Соединенного Королевства 30 арпеля. Ранее он возглавлял министерство по делам регионов и местного самоуправления.