Матч Германия - Мексика: Томас Мюллер и Тимо Вернер в атаке немецкой команды
Чемпионы мира назвали стартовые 11 игроков, которые начнут турнир
Форвард сборной Германии Томас Мюллер.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:
Действующие победители чемпионата мира, сборная Германии, начинает свои выступления в России. В воскресенье, 17 июня, они сыграют матч 1 тура чемпионата мира 2018 против Мексики. В стартовом составе - стабильные сочетания игроков. У немцев Вернер и Мюллер в атаке, а Нойер - в воротах.
Стартовый состав сборной Германии: Нойер - Боатенг, Платтенхардт, Киммих, Хуммельс - Хедира, Кроос, Озил, Дракслер - Вернер, Мюллер. Выйти на поле на замену у немцев может любой игрок, который был включен в заявку на этот турнир.
Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию матча Германия - Мексика.