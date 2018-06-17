Матч Германия - Мексика: Томас Мюллер и Тимо Вернер в атаке немецкой команды

СЕГОДНЯ 17:47 2018-06-17T17:47:57+03:00

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Действующие победители чемпионата мира, сборная Германии, начинает свои выступления в России. В воскресенье, 17 июня, они сыграют матч 1 тура чемпионата мира 2018 против Мексики. В стартовом составе - стабильные сочетания игроков. У немцев Вернер и Мюллер в атаке, а Нойер - в воротах.

Стартовый состав сборной Германии: Нойер - Боатенг, Платтенхардт, Киммих, Хуммельс - Хедира, Кроос, Озил, Дракслер - Вернер, Мюллер. Выйти на поле на замену у немцев может любой игрок, который был включен в заявку на этот турнир.

Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию матча Германия - Мексика.