2018-06-17T18:02:58+03:00
Общество

Голикова анонсировала новую инфраструктуру пенсионной системы в РФ

Вице-премьер также пообещала, что в стране будут бороться с работодателями ущемляющими права пожилых сотрудников
Юлия ДИВЕЕВА
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Вице-премьер-министр РФ Татьяна Голикова.Вице-премьер-министр РФ Татьяна Голикова.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В России будет создана новая инфраструктура для пенсионных накоплений. Об этом сообщила вице-премьер-министр страны Татьяна Голикова.

«Я имею в виду новый механизм. Надо сказать, что то, что было накоплено гражданами, оно останется. И сейчас будет некоторым образом, я думаю, доработана идеология того, как нужно работать с пенсионными накоплениями, которые уже переданы в негосударственные пенсионные фонды» - пояснила она в интервью телеканалу НТВ

Она отметила, что законопроект уже разрабатывается. В нем также предусмотрены меры к работодателям, которые ущемляют сотрудников из-за возраста – не принимают на работу или пытаются уволить пожилых людей.

«Председатель правительства уже дал поручение Роструду пресекать такие случаи и проводить соответствующие контрольно-надзорные мероприятия, то, что относится к их непосредственной компетенции», — подчеркнула вице-премьер.

Как писал сайт «КП», правительство приняо решение спостепенно поднять пенсионный возраст к 2024 году с нынешних 55 для женщин и 60 лет для мужчин до 63 и 65 лет соответственно. Необходимость реформы кабмин обосновал в том числе стремительным старением населения, а также увеличением продолжительности жизни.

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