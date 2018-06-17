Матч Германия - Мексика: мексиканцы обыгрывают Германию 1:0 после первого тайма

СЕГОДНЯ 18:46 2018-06-17T18:46:25+03:00

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В Москве на стадионе "Лужники" в воскресенье, 17 июня, проходит матч 1 тура чемпионата мира по футболу. Сборная Германии, действующий чемпион мира, встречается с Мексикой. Стартовые 45 минут поединка прошли по неожиданному сценарию.

Германия, фаворит поединка, оказалась с первых минут под мощным давлением соперников. И долгое время оборона немцев отбивала атаки. Но - не вышло до конца первого тайма.

На 35-й минуте после долгой атаки мексиканцев они открыли счет. Гол мощным ударом низом забил Ирвинг Лосано. На первый перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу Мексики.

Через 15 минут поединок будет возобновлен.

Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию матча Германия - Мексика.