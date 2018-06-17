2018-06-17T21:40:52+03:00
Политика

В Средиземное море вошли российские корветы с ракетами «Калибр» на борту

Малые ракетные корабли уже сегодня прибудут к месту назначения приступят к выполнению задач
Юлия ДИВЕЕВА
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Российские корветы вошли в акваторию Средиземного моря. Фото: Минобороны РФРоссийские корветы вошли в акваторию Средиземного моря. Фото: Минобороны РФ
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Два российских корвета, оснащенных крылатыми ракетами большой дальности «Калибр» вошли 17 июня в акваторию Средиземного моря. Как сообщил отдел информационного обеспечения российского Черноморского флота, речь идет о суднах «Великий Устюг» и «Град Свияжск».

«Планируется, что уже сегодня к исходу дня российские корабли войдут в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота в дальней морской зоне и приступят к выполнению поставленных задач», — говорится в сообщении.

Корабли, входящие в состав Каспийской флотилии, вышли из Севастополя и до этого успешно миновали пролив Босфор и Дарданеллы, передает РИА Новости

Как сообщают турецкие мониторинговые сайты, малые ракетные корабли, держат курс на сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения Военно-морского флота России.

Напомним, эти корабли вместе с корветом«Углич» и сторожевым кораблем «Дагестан» участвовали нанесении ракетного удара по прозициям боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) 7 октября 2015 года.

Тогда было произведено 26 пусков ракет «Калибр» по 11 наземным целям, находившимся на расстоянии около полутора тысяч километров.

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