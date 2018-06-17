2018-06-17T20:33:04+03:00
Политика

Трамп обвинил «следователей» по «российскому делу» в двойных стандартах

Глава США считает, что команда Мюллера не смогла доказать сговор с РФ, поэтому теперь ищет следы препятствования расследованию
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Расследующие дело о возможном вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году не проявляли такого рвения при расследовании дела в отношении экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. Такое мнение высказал глава Белого дома Дональд Трамп.

По его мнению, команда спецпрокурора Роберта Мюллера не смогла доказать, что имелся сговор между избирательным штабом Трампа и Россией, поэтому теперь они ищут следы препятствования расследованию со стороны республиканца и его приближенных.

«Охота на ведьм! Не было никакого сговора с Россией. О. я понял, раз сговора с Россией не было, они теперь ищут следы создания помех следствию о сговоре с Россией. Очень жаль, что они таким же образом не изучили нечестную Хиллари Клинтон. Двойные стандарты!» - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, сайт kp.ru на этой неделе сообщал, что Роберт Мюллер в рамках судебной тяжбы с компанией «Конкорд менеджмент и консалтинг» предложил схему защиты документов по «российскому делу». Он заявил, что необходимо жестко ограничить круг лиц, имеющих право ознакомиться с документами, послужившими основанием для предъявления обвинений российским компаниям и гражданам РФ.

Еще больше материалов по теме: «Дональд Трамп, 45-й президент США»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Средиземное море вошли российские корветы с ракетами «Калибр» на борту
Кузен королевы Великобритании и потомок Пушкина выходит замуж
Ничего себе! Германия проиграла Мексике 0:1 первый матч на чемпионате мира по футболу в России
Украина в 2018 году нарастила импорт товаров из РФ на 31%
Голикова подтвердила планы правительства отказаться от «балльной» пенсионной системы
В Госдуме ответили на опасения Украины из-за «Северного потока-2»
Матч Германия - Мексика: мексиканцы обыгрывают Германию 1:0 после первого тайма
Администрация Порошенко: евродепутата Ребекку Хармс кто-то разыграл
Голикова анонсировала новую инфраструктуру пенсионной системы в РФ
Матч Германия - Мексика: Томас Мюллер и Тимо Вернер в атаке немецкой команды
Матч Германия - Мексика: Хавьер Эрнандес появится с первых минут в составе мексиканцев
Видео запуска баллистической ракеты «Искандер» появилось в сети
Главу МВД Великобритании обокрали воришки на мопеде
Во Франции женщина с ножом набросилась на людей в супермаркете
СМИ: Союзники Меркель выдвинут ей ультиматум по вопросу нелегальной миграции
По меньшей мере шесть человек пострадали при крушении воздушного шара в Германии
Пашинян сфотографировался в кокпите истребителя Су-30СМ
Талибан отказался продлить перемирие с властями Афганистана
В США во время стрельбы на выставке погиб человек
В Греции ультраправые опровергли обвинения в планировании захвата парламента
В результате схода поезда в Казахстане погиб подросток
Голикова: Правительство готовит меры по «обелению» зарплат
СМИ: Супруга камбоджийского принца Нородома Ранарита скончалась после ДТП
Афины и Скопье подписали договор о переименовании Македонии
В Нью-Йорке запретили пенопласт
Алан Дзагоев не поедет со сборной на матч против Египта в Санкт-Петербург
Далай-лама раскрыл секрет счастья
В Казахстане сошли с рельсов несколько вагонов пассажирского поезда, есть пострадавшие