Трамп обвинил «следователей» по «российскому делу» в двойных стандартах

СЕГОДНЯ 20:32 2018-06-17T20:33:04+03:00

Глава США считает, что команда Мюллера не смогла доказать сговор с РФ, поэтому теперь ищет следы препятствования расследованию

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Расследующие дело о возможном вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году не проявляли такого рвения при расследовании дела в отношении экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. Такое мнение высказал глава Белого дома Дональд Трамп.

По его мнению, команда спецпрокурора Роберта Мюллера не смогла доказать, что имелся сговор между избирательным штабом Трампа и Россией, поэтому теперь они ищут следы препятствования расследованию со стороны республиканца и его приближенных.

«Охота на ведьм! Не было никакого сговора с Россией. О. я понял, раз сговора с Россией не было, они теперь ищут следы создания помех следствию о сговоре с Россией. Очень жаль, что они таким же образом не изучили нечестную Хиллари Клинтон. Двойные стандарты!» - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, сайт kp.ru на этой неделе сообщал, что Роберт Мюллер в рамках судебной тяжбы с компанией «Конкорд менеджмент и консалтинг» предложил схему защиты документов по «российскому делу». Он заявил, что необходимо жестко ограничить круг лиц, имеющих право ознакомиться с документами, послужившими основанием для предъявления обвинений российским компаниям и гражданам РФ.