2018-06-17T21:16:51+03:00
В мире

Кузен королевы Великобритании и потомок Пушкина выходит замуж

Лорд Ивар Маунтбаттен готовится вступить в брак с мужчиной
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Джеймс Койл (слева) и лорд Ивар МаунтбаттенДжеймс Койл (слева) и лорд Ивар МаунтбаттенФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Троюродный брат королевы Великобритании лорд Ивар Маунтбаттен намерен связать себя узами брака с мужчиной. Это будет первый однополый брак в королевской семье.

Два года назад 55-ллетний кузен Елизаветы II совершил камин-аут, признавшись в гомосексуальности. На такой шаг мужчина решился ради того, чтобы быть вместе со своим возлюбленным Джеймсом Койлом.

При этом ранее Маунтбаттен был женат на Пенелопе Томпсон, прожил с ней 16 лет. У пары трое детей. После развода около 10 лет назад они сохранили хорошие отношения. Как сообщает Daily Mail, бывшая супруга и дочери лорда поддерживают его в решении заключить однополый брак.

Лорд Ивар Маунтбаттен с супругой Пенелопой и дочерьми до развода Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Лорд Ивар Маунтбаттен с супругой Пенелопой и дочерьми до разводаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ивар познакомился с Джеймсом три года назад на швейцарском горнолыжном курорте Вербье.

«Я никогда не думал, что выйду замуж за мужчину. Это потрясающе, я никогда не был так счастлив. Я искренне люблю Джеймса, и он знает меня лучше, чем кто-либо другой на этой планете», — признался Маунтбаттен .

Венчание пройдет в частной часовне в его великолепной усадьбе в Девоне уже этим летом. Сообщается, что ближайшие родственники лорда, принц Эдвард и его супруга Софи, не будут присутствовать на торжестве. Под венец мужчин поведёт бывшая супруга Маунтбаттена, которая все эти годы поддерживала бывшего мужа.

Как рассказали женихи, под венец они пойдут не в смокингах, не станут танцевать на свадьбе первый танец, а гостей вместо торта ожидает сыр.

Отметим, что лорд Ивар Маунтбаттен является потомком императрицы Екатерины Великой и Александра Пушкина.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Средиземное море вошли российские корветы с ракетами «Калибр» на борту
Трамп обвинил «следователей» по «российскому делу» в двойных стандартах
Ничего себе! Германия проиграла Мексике 0:1 первый матч на чемпионате мира по футболу в России
Украина в 2018 году нарастила импорт товаров из РФ на 31%
Голикова подтвердила планы правительства отказаться от «балльной» пенсионной системы
В Госдуме ответили на опасения Украины из-за «Северного потока-2»
Матч Германия - Мексика: мексиканцы обыгрывают Германию 1:0 после первого тайма
Администрация Порошенко: евродепутата Ребекку Хармс кто-то разыграл
Голикова анонсировала новую инфраструктуру пенсионной системы в РФ
Матч Германия - Мексика: Томас Мюллер и Тимо Вернер в атаке немецкой команды
Матч Германия - Мексика: Хавьер Эрнандес появится с первых минут в составе мексиканцев
Видео запуска баллистической ракеты «Искандер» появилось в сети
Главу МВД Великобритании обокрали воришки на мопеде
Во Франции женщина с ножом набросилась на людей в супермаркете
СМИ: Союзники Меркель выдвинут ей ультиматум по вопросу нелегальной миграции
По меньшей мере шесть человек пострадали при крушении воздушного шара в Германии
Пашинян сфотографировался в кокпите истребителя Су-30СМ
Талибан отказался продлить перемирие с властями Афганистана
В США во время стрельбы на выставке погиб человек
В Греции ультраправые опровергли обвинения в планировании захвата парламента
В результате схода поезда в Казахстане погиб подросток
Голикова: Правительство готовит меры по «обелению» зарплат
СМИ: Супруга камбоджийского принца Нородома Ранарита скончалась после ДТП
Афины и Скопье подписали договор о переименовании Македонии
В Нью-Йорке запретили пенопласт
Алан Дзагоев не поедет со сборной на матч против Египта в Санкт-Петербург
Далай-лама раскрыл секрет счастья
В Казахстане сошли с рельсов несколько вагонов пассажирского поезда, есть пострадавшие