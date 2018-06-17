Кузен королевы Великобритании и потомок Пушкина выходит замуж

СЕГОДНЯ 21:15 2018-06-17T21:16:51+03:00

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Троюродный брат королевы Великобритании лорд Ивар Маунтбаттен намерен связать себя узами брака с мужчиной. Это будет первый однополый брак в королевской семье.

Два года назад 55-ллетний кузен Елизаветы II совершил камин-аут, признавшись в гомосексуальности. На такой шаг мужчина решился ради того, чтобы быть вместе со своим возлюбленным Джеймсом Койлом.

При этом ранее Маунтбаттен был женат на Пенелопе Томпсон, прожил с ней 16 лет. У пары трое детей. После развода около 10 лет назад они сохранили хорошие отношения. Как сообщает Daily Mail, бывшая супруга и дочери лорда поддерживают его в решении заключить однополый брак.

Лорд Ивар Маунтбаттен с супругой Пенелопой и дочерьми до разводаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ивар познакомился с Джеймсом три года назад на швейцарском горнолыжном курорте Вербье.

«Я никогда не думал, что выйду замуж за мужчину. Это потрясающе, я никогда не был так счастлив. Я искренне люблю Джеймса, и он знает меня лучше, чем кто-либо другой на этой планете», — признался Маунтбаттен .

Венчание пройдет в частной часовне в его великолепной усадьбе в Девоне уже этим летом. Сообщается, что ближайшие родственники лорда, принц Эдвард и его супруга Софи, не будут присутствовать на торжестве. Под венец мужчин поведёт бывшая супруга Маунтбаттена, которая все эти годы поддерживала бывшего мужа.

Как рассказали женихи, под венец они пойдут не в смокингах, не станут танцевать на свадьбе первый танец, а гостей вместо торта ожидает сыр.

Отметим, что лорд Ивар Маунтбаттен является потомком императрицы Екатерины Великой и Александра Пушкина.