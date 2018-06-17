2018-06-17T22:57:11+03:00
Политика

Американский журнал назвал 5 худших истребителя в истории США

Эксперты перечислили самолеты, которые называют «консервными банками»
Юлия ДИВЕЕВА
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Эксперты назвали худшие истребители, созданные в СШАЭксперты назвали худшие истребители, созданные в СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Рейтинг пяти худших истребителей в истории США составили американские эксперты. Его опубликовал журнала The National Interest.

Первым в этом антирейтинге значится палубный истребитель Брюстер F2A «Буффало». Эксперты издания высказали мнение, что машина оказалась «не в той точке технологического цикла», и не мог конкурировать с более продвинутыми самолетами.

Затем идет палубный истребитель F7U Cutlass. Журнал считает, что ему не хватает мощности при его габаритах, а кроме того, у машины неудачный дизайн хвоста.

Третьим в списке идет еще один палубный истребитель F3H «Демон». Эксперты сошлись во мнении, что самолет с одним двигателем должен обладать очень мощным мотором, но в случае «Демона» это не так. Помимо плохих двигателей, у этого истребителя часто не срабатывало катапультируемое кресло.

Также в рейтинг худших истребителей включены самолеты-перехватчики F-102 «Дельта Даггер», который в США стали делать в 50-е годы для противодействия советским бомбардировщикам дальнего действия. Но машина с трудом могла набрать необходимую для этих задач высоту. F-102 и следующий за ним в списке F-104 «Старфайтер» специалисты называют «консервными банками» за низкие мщности.

«Старфайтер» отлицился в истории военной авиации США еще и как самый аварийный самолет - он попадал в большее количество катастроф, чем любой другой истребитель линейки Century

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