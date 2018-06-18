2018-06-18T00:13:31+03:00
В мире

Во Флориде сняли на видео снос двух башен с помощью 680 кг динамита

Две 140 метровые градирни рухнули за 12 секунд [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Снос двух градирен угольной электростанции во Флориде. Фото: скриншот видеоСнос двух градирен угольной электростанции во Флориде. Фото: скриншот видео
Изменить размер текста:

Снос башен в городе Джексонвиль во Флориде попал на видео. Чтобы разрушить градирни муниципальные власти применили 680 килограммов динамита.

В результате две 140-метровые конструкции рухнули за 12 секунд. За этим процессом наблюдали тысячи горожан, а один из них даже получил право нажать на кнопку взрывателя.

Благотворительная организация разыграла эту возможность среди жителей Джексонвиля. Победителем аукциона стал некто Дэвид Маон, заплативший 6 тысяч долларов.

Во Флориде взорвали две башни .Jacksonville Florida - Northside Generating Station cooling tower implosion.

Как передает The Daily Mail, снесенные в субботу градирни относились к угольной электростанции St. Johns River Power Park. Подготовка к взрыву велась 10 недель. Башни рухнули почти одновременно.

Их ликвидация прошла в рамках программы полной ликвидации подобных предприятий, которую власти планируют завершить к 2020 году. На ее реализацию в целом потребуется выделить из бюджета 14,5 миллиона долларов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«В качестве широкого жеста»: Климкин считает, что Россия может пойти на обмен заключенными во время ЧМ-2018
Меланья Трамп раскритиковала миграционную политику своего мужа
Израиль нанес авиаудар по сектору Газа в ответ на запуск горящих воздушных шаров
Трамп рассказал, почему приостановил совместные учения США и Южной Кореи
Ливийская армия захватила одного из главарей «Аль-Каиды»
В Греции произошли беспорядки из-за соглашения с Македонией
Американский журнал назвал 5 худших истребителя в истории США
СМИ: Разведка Германии шпионила за МАГАТЭ, ООН и ОБСЕ в Австрии
В Средиземное море вошли российские корветы с ракетами «Калибр» на борту
Кузен королевы Великобритании и потомок Пушкина выходит замуж
Трамп обвинил «следователей» по «российскому делу» в двойных стандартах
Ничего себе! Германия проиграла Мексике 0:1 первый матч на чемпионате мира по футболу в России
Украина в 2018 году нарастила импорт товаров из РФ на 31%
Голикова подтвердила планы правительства отказаться от «балльной» пенсионной системы
В Госдуме ответили на опасения Украины из-за «Северного потока-2»
Матч Германия - Мексика: мексиканцы обыгрывают Германию 1:0 после первого тайма
Администрация Порошенко: евродепутата Ребекку Хармс кто-то разыграл