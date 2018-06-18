Во Флориде сняли на видео снос двух башен с помощью 680 кг динамита

СЕГОДНЯ 00:13 2018-06-18T00:13:31+03:00

Снос двух градирен угольной электростанции во Флориде. Фото: скриншот видео

Две 140 метровые градирни рухнули за 12 секунд [видео]

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Снос башен в городе Джексонвиль во Флориде попал на видео. Чтобы разрушить градирни муниципальные власти применили 680 килограммов динамита.

В результате две 140-метровые конструкции рухнули за 12 секунд. За этим процессом наблюдали тысячи горожан, а один из них даже получил право нажать на кнопку взрывателя.

Благотворительная организация разыграла эту возможность среди жителей Джексонвиля. Победителем аукциона стал некто Дэвид Маон, заплативший 6 тысяч долларов.

Во Флориде взорвали две башни .Jacksonville Florida - Northside Generating Station cooling tower implosion.

Как передает The Daily Mail, снесенные в субботу градирни относились к угольной электростанции St. Johns River Power Park. Подготовка к взрыву велась 10 недель. Башни рухнули почти одновременно.

Их ликвидация прошла в рамках программы полной ликвидации подобных предприятий, которую власти планируют завершить к 2020 году. На ее реализацию в целом потребуется выделить из бюджета 14,5 миллиона долларов.