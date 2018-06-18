2018-06-18T02:04:34+03:00
Политика

Коалиция США нанесла удар по сирийской армии

По некоторым данным, авиация союзников разбомбила позиции правительственных войск в провинции Дейр-эз-Зор
Дарья ИВАШКИНА
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Коалиция США ранее уже неоднократно наносила удары по СирииКоалиция США ранее уже неоднократно наносила удары по СирииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В ночь на понедельник, 18 июня, в СМИ появилась информация об очередном ударе возглавляемой США международной коалиции по Сирии. По некоторым данным, авиация союзников разбомбила позиции армии арабской республики в поселении Аль-Хари, расположенном неподалеку от города Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор.

Причем, как отмечает местное агентство SANA, в результате инцидента без жертв и пострадавших не обошлось. Между тем их число пока не уточняется.

Кстати, отметим, это уже далеко не первый удар союзников США по Сирии. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в ночь на 14 апреля Соединенные Штаты, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по САР. Эта атака стала ответом на возможное применение химического оружия в городе Дума. Всего союзники выпустили 103 ракеты, большинство из которых были сбиты системами ПВО арабской республики.

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