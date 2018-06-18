2018-06-18T03:30:57+03:00
Политика

Пентагон опроверг нанесение коалицией удара по сирийской армии

В Минобороны США заверили, что в ночь на 18 июня американская авиация не проводила бомбардировку в районе города Абу-Кемаль
Дарья ИВАШКИНА
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Пентагон опроверг нанесение коалицией удара по сирийской армииПентагон опроверг нанесение коалицией удара по сирийской армииФото: REUTERS
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В Пентагоне опровергли ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что возглавляемая США международная коалиция разбомбила позиции сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор. Как заверил сотрудник пресс-службы американского министерства обороны Адриан Рэнкин-Гэллоуэй, ни Соединенные Штатов, ни их союзники никаких авиаударов в районе сирийского города Абу-Кемаль не наносили.

«Мы (США или коалиция) не осуществляли авиаудар в Абу-Кемале», - сказал майор Корпуса морской пехоты ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ночь на понедельник, 18 июня, в СМИ появилась информация об очередном ударе коалиции США по объектам сирийских правительственных войск. Тогда отмечалось, что американцы и их союзники разбомбили позиции армии арабской республики неподалеку от Абу-Кемаля. Причем местные средства массовой информации писали, что в результате инцидента есть погибшие и пострадавшие.

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