2018-06-18T04:08:53+03:00
В мире

Трамп возмутился масштабами утечек данных из ФБР в либеральные СМИ

Как заметил американский лидер, «лживая пресса» давала собственную интерпретацию полученной информации
Дарья ИВАШКИНА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп возмутился масштабами утечек данных из Федерального бюро расследований (ФБР) в либеральные СМИ, которые нынешний хозяин белого дома считает «лживой прессой» и «врагами народа».

По мнению американского лидера, сотрудники спецслужбы не должны были передавать столько информации журналистам, для которых, как уверен Трамп, «правда ничего не значит».

«Почему ФБР передавало столь много информации лживой прессе? Они не должны этого делать, ведь мы знаем, что лживые СМИ, которые являются врагами народа, давали собственную интерпретацию этого (полученной информации) - правда для них ничего не значит», - написал глава Соединенных Штатов в своем микроблоге в Twitter.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в апреле прошлого года ФБР даже разработало новую стратегию взаимодействия с прессой. В частности сотрудникам спецслужбы запретили контакты с журналистами во избежание утечек.

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