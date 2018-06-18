В Японии из-за землетрясения погибли три человека

СЕГОДНЯ 05:57 2018-06-18T05:57:48+03:00

Сильные подземные толчки ощущались в Осаке и других городах на западе Японии Фото: REUTERS

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В понедельник, 18 июня, землетрясение магнитудой 6,1 произошло на юго-западе главного японского острова Хонсю. Как выяснилось, его эпицентр находился на севере префектуры Осака, а очаг залегал на глубине 13-ти километров.

По данным местных СМИ, в результате сильных подземных толчков погибли три человека, в том числе девятилетняя девочка, которую придавило стеной у школьного бассейна в городе Такацуки. А в соседнем городе Осака под обломками погиб 80-летний японец. Еще один мужчина стал жертвой стихийного бедствия в районе Хигасиедогава.

При этом не обошлось и без пострадавших. Как сообщает телеканал NHK, травмы различной степени тяжести получил 51 человек.

Кроме того, из-за землетрясения около 170 тысяч домов и квартир остались без электричества. А в городе Осака было полностью остановлено движение метро, в местном же аэропорту Кансай отменили все авиарейсы.

Кстати, напомним об одном из крупнейших землетрясений, произошедшем на северо-востоке Японии 11 марта 2011 года. Как сообщал сайт kp.ru, тогда подземные толчки вызвали 14-метровую волну цунами. В результате погибли более 18 тысяч человек.