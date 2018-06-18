2018-06-18T06:19:47+03:00
В мире

Израиль сообщил о трех выпущенных из сектора Газа ракетах

Между тем только два снаряда достигли территории еврейского государства
Дарья ИВАШКИНА
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Палестинцы выпустили три ракеты в направлении ИзраиляПалестинцы выпустили три ракеты в направлении ИзраиляФото: REUTERS
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Израиль заявил, что палестинцы выпустили три ракеты из сектора Газа в направлении еврейского государства. Так, в населенных пунктах к северу от анклава, включая промышленную зону крупного города Ашкелона, несколько раз срабатывали сирены, предупреждающие о ракетно-минометных обстрелах

Между тем, по сведениям военных, только два снаряда достигли израильской территории. При этом данных о пострадавших или разрушениях пока нет. «Зафиксированы три запуска из сектора Газа в направлении Израиля. Один из снарядов, по-видимому, упал в пределах сектора Газа», - говорится в заявлении армия обороны Израиля.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее палестинцы предприняли очередную попытку устроить пожар на израильской территории. Однако авиация еврейского государства вовремя нанесла удары по автомобилю и оборудованию группы, запускавшей через границу горящие воздушные шары.

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