Гуттереш призвал Афины и Скопье придерживаться соглашение о переименовании Македонии
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш поблагодарил премьер-министров Греции и Македонии за их роль в заключении «исторического соглашения» по переименованию бывшей югославской республики.
Генсек призвал их правительства твердо придерживаться достигнутых договоренностей.
«Я призываю их правительства сохранять твердую приверженность ратификации и претворению соглашения в жизнь. ООН стремится поддерживать их усилия», - написал Гуттереш на своей странице в Твиттер.
Как сообщал сайт «КП», 17 июня, в греческой деревне Псарадес, расположенной у озера Преспа, Греция и Македония подписали соглашение о переименовании бывшей югославской республики в Северную Македонию.
Теперь договор должны ратифицировать парламенты двух стран. Перед этим в Македонии пройдет референдум по вопросу переименования страны и соответствующего изменения конституции.
В случае положительного решения на референдуме, парламент Македонии начнет ратификацию соглашения с Афинами, а вслед за ним документ документ должен одобрить греческий парламент.
Против переименования страны выступает македонская оппозиция, патриотические организации и президент республики Георге Иванов, который может наложить вето на решение парламента о ратификации.
Напомним, спор между Грецией и Македонией относительно названия бывшей югославской республики ведет уже 25 лет. Афины категорически несогласны с тем, что оно совпадает с названием одного из греческих регионов.
Добиваясь переименования Македонии, Греция последовательно выступала против вступления республики в ЕС и НАТО.