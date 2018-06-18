Гуттереш призвал Афины и Скопье придерживаться соглашение о переименовании Македонии

СЕГОДНЯ 07:53 2018-06-18T07:53:55+03:00

Генсек ООН пообещал, что организации поддержит усилия сторон по ратификации документа

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш поблагодарил премьер-министров Греции и Македонии за их роль в заключении «исторического соглашения» по переименованию бывшей югославской республики.

Генсек призвал их правительства твердо придерживаться достигнутых договоренностей.

«Я призываю их правительства сохранять твердую приверженность ратификации и претворению соглашения в жизнь. ООН стремится поддерживать их усилия», - написал Гуттереш на своей странице в Твиттер.

Как сообщал сайт «КП», 17 июня, в греческой деревне Псарадес, расположенной у озера Преспа, Греция и Македония подписали соглашение о переименовании бывшей югославской республики в Северную Македонию.

Теперь договор должны ратифицировать парламенты двух стран. Перед этим в Македонии пройдет референдум по вопросу переименования страны и соответствующего изменения конституции.

В случае положительного решения на референдуме, парламент Македонии начнет ратификацию соглашения с Афинами, а вслед за ним документ документ должен одобрить греческий парламент.

Против переименования страны выступает македонская оппозиция, патриотические организации и президент республики Георге Иванов, который может наложить вето на решение парламента о ратификации.

Напомним, спор между Грецией и Македонией относительно названия бывшей югославской республики ведет уже 25 лет. Афины категорически несогласны с тем, что оно совпадает с названием одного из греческих регионов.

Добиваясь переименования Македонии, Греция последовательно выступала против вступления республики в ЕС и НАТО.