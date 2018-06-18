2018-06-18T08:20:22+03:00
В мире

АОИ: Израильская авиация уничтожила девять объектов ХАМАС в Секторе Газа

Ранее сообщалось, что радикальные палестинские боевики выпустили три ракеты по территории еврейского государства
Денис СУХОВ
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АОИ: Израильская авиация уничтожила девять объектов ХАМАС в Секторе ГазаАОИ: Израильская авиация уничтожила девять объектов ХАМАС в Секторе ГазаФото: REUTERS
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Израильская авиация уничтожила девять объектов группировки ХАМАС в Секторе Газа. Удары были нанесены в ответ на запуски палестинцами горящих воздушных змеев и шаров на территорию Израиля с целью поджога.

Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля. По ее данным, были уничтожены девять объектов в двух военных лагерях ХАМАС и на базе по производству боеприпасов в северной части палестинского анклава.

«Удары проводились в ответ на запуск в Израиль воздушных змеев и воздушных шаров с закрепленными горящими предметами и устройствами. Это террористические акты, которые угрожают жителям юга Израиля и наносят значительный ущерб сельскохозяйственным районам Израиля», - подчеркивается в сообщении АОИ.

Отмечается, что в последнее время израильская армия неоднократно предупреждала о недопустимости подобных атак, открывала предупредительный огонь по группам палестинцев, запускающих шары и воздушных змеев, уничтожала их автомобили и инфраструктуру.

В АОИ подчеркнули, что продолжают считать ХАМАС ответственной за все происходящее в Секторе Газа и «полны решимости продолжать действовать с возрастающей интенсивностью против подобных терактов».

Запуск горящих воздушных шаров и змеев осуществляется радикальными палестинскими группировками, начавшими в марте этого года масштабную протестную акцию «Марш возвращения». Ущерб от пожаров уже оценивается израильской стороной в миллионы долларов.

Как сообщал сайт «КП», ранее палестинские радикалы выпустили по Израилю три ракеты, две из которых достигли территории еврейского государства, а одна упала в пределах анклава. Информация о жертвах или разрушениях не поступала.

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