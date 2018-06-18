2018-06-18T08:48:24+03:00
В мире

СМИ: Белый дом разрешил киберкомандованию США превентивные атаки «на грани военных действий»

К числу противников в киберпространстве американские власти относят прежде всего Россию, Китай и КНДР
Денис СУХОВ
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Белый дом разрешил киберкомандованию США превентивные атаки «на грани военных действий»Белый дом разрешил киберкомандованию США превентивные атаки «на грани военных действий»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Белый дом расширил полномочия Киберкомандования США, разрешив превентивные атаки и вторжения в компьютерные сети других государств. Таким образом предполагается противодействовать хакерским инструментам противников прежде, чем их применят.

Как сообщает газета The New York Times, ранее Киберкомандование придерживалось в основном оборонительной тактики, противодействуя атакам на американские сети. В редких случаях предпринимались «наступательные» действия, например, для подавления активности террористов в интернете.

Новая доктрина Киберкомандования предполагает каждодневную «подрывную деятельность» в иностранных компьютерных сетях «на грани военных действий». По данным издания, теперь военные хакеры США должны искать слабости в сетях противника, выявлять его намерения и противодействовать вероятным угрозам «близко к их источнику». Ожидается, что активные действия заставят противников «перенаправить ресурсы на защиту и ослабить атаки».

В публикации отмечается, что к числу наиболее опасных противников в киберпространстве Вашингтон относит Россию, Китай и КНДР. Также утверждается, что расширение полномочий Киберкомандования отчасти обусловлено приписываемым России атакам на американские сети во время выборов президента США в 2016 году.

В 2017 году президент США Дональд Трамп повысил статус Киберкомандования, выделив его в отдельную структуру вооруженных сил из состава Агентства национальной безопасности, которое занимается радиоэлектронной разведкой.

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