СЕГОДНЯ 09:09 2018-06-18T09:09:42+03:00

В Бельгии 20 велогонщиков получили травмы после столкновения с автомобилем Фото: REUTERS

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В Бельгии не менее 20 велогонщиков пострадали в результате столкновения с автомобилем, выполнившим непредсказуемый маневр. Инцидент произошел в коммуне Кольфонтен провинции Эно во время провинциального чемпионата национальной Федерации велоспорта.

По данным газеты газета La Libre Belgique, столкновение произошло по вине автомобилистки, в машине которой также находились трое детей. Водитель решила неожиданно развернуться прямо перед приближающейся колонной велогонщиков.

Первым на автомобиль налетел лидер гонки, мчавшийся со скоростью 70-80 километров в час. Следовавшие за ним спортсмены также не смогли избежать столкновения или падения. В результате три велосипедиста из Фландрии (регион на севере Бельгии), Германии и Нидерландов получили открытые переломы, еще четверо — сотрясение мозга.

Всего, как сообщает телерадиокомпания RTBF, различные травмы получили 20 велогонщиков.

«Это происшествие произошло по чистой случайности», - бургомистр Кольфонтена Лучиано д'Антонио. Он также добавил, что попросил полицию посетить доставленных в больницы велогонщиков, чтобы получить точную информацию об их состоянии.