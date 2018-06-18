2018-06-18T09:30:33+03:00
В мире

В Нидерландах микроавтобус сбил несколько зрителей музыкального фестиваля: есть погибший

По меньшей мере три человека получили ранения
Денис СУХОВ
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Фото: twitter.com/WillemBodФото: twitter.com/WillemBod
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На юго-востоке Нидерландов небольшой микроавтобус наехал на группу зрителей музыкального фестиваля, после чего покинул место происшествия.

По данным агентства Reuters со ссылкой на местную полицию, погиб как минимум один человек, по меньшей мере трое получили различные травмы. На место происшествия был направлен медицинский вертолет.

Водителю микроавтобуса удалось скрыться, в настоящее время его разыскивает полиция. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Инцидент произошел недалеко от места проведения музыкального фестиваля Pink Pop, который ежегодно проходит в городе Ландграаф.

Как сообщал сайт «КП», вечером 31 мая в британском Манчестере легковой автомобиль выехал на тротуар, сбил шесть пешеходов, после чего скрылся с места происшествия. Утром следующего дня водитель был задержан, им оказался 21-летний молодой человек.

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