2018-06-18T10:19:47+03:00
Политика

В Минобороны рассказали о расширении военных учебных центров в вузах

Ведомство намерено оптимизировать подготовку офицерских и сержантских кадров в гражданских высших учебных заведениях
Денис СУХОВ
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В Минобороны рассказали о расширении военных учебных центров в вузахВ Минобороны рассказали о расширении военных учебных центров в вузахФото: Олег УКЛАДОВ
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В Министерстве обороны РФ раскрыли детали грядущего объединения военных кафедр и военных учебных центров в гражданских вузах страны. Соответствующий комментарий журналистам дал заместитель главы ведомства Николай Панков.

Ранее подготовка офицеров запаса осуществлялась в гражданских вузах на военных кафедрах. С 2008 года в дополнение к ним были созданы учебные военные центы с целью подготовки кадровых военнослужащих для армии — в том числе сержантского состава.

«Родилась идея для всех видов военной подготовки создать в гражданских вузах единую унифицированную структуру под названием военный учебный центр. Он будет реализовывать все три программы военного обучения: подготовка офицеров запаса, кадровых офицеров, рядовых и сержантов запаса», - пояснил Панков.

В начале июня этого года Минобороны направило в Государственную Думу соответствующий законопроект, который уже получил одобрение правительства. Отмечается, что он не только не предполагает сокращения военной подготовки студентов, но наоборот, расширит ее.

В частности, сейчас в вузах имеется 87 структур военной подготовки, в сентябре будет рассмотрен вопрос о создании еще шести. Для студентов обучение на базе военных учебных центров ничем не будет отличаться от обучения на военных кафедрах.

«Стоило бы отметить, мы не видим абсолютно никакой угрозы для преподавательского состава ныне существующих военных кафедр. Объемы военной подготовки возрастают, поэтому никакой угрозы для преподавателей потерять место работы абсолютно не существует», - добавил Панков.

По его словам, инициатива Минобороны согласована с ректорским сообществом, которое традиционно трепетно относится к военным кафедрам своих вузов и их нуждам.

«У нас нет серьезных нареканий к качеству подготовки и военнослужащих запаса, и кадровых офицеров. Сто процентов выпускников гражданских вузов, которых мы готовим для службы на офицерских должностях, идут служить и очень хорошо служат», - подчеркнул замминистра обороны.

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