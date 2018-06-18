2018-06-18T10:38:18+03:00
Политика

СК РФ возбудил новые дела по факту обстрелов украинскими военнослужащими населения Донбасса

Ведомство продолжает собирать доказательства преступлений ВСУ против мирных жителей региона
Денис СУХОВ
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СК РФ возбудил новые дела по факту обстрелов украинскими военнослужащими населения ДонбассаСК РФ возбудил новые дела по факту обстрелов украинскими военнослужащими населения ДонбассаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Следственный комитет возбудил новые уголовные дела по фактам обстрелов украинскими силовиками гражданского населения Донбасса. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Отмечается, что несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня, ВСУ и Нацгвардия Украины продолжают применение запрещенных средств и методов ведения войны в отношении незадействованных в вооруженном конфликте мирных граждан.

«7 и 8 июня 2018 года украинские силовики провели артиллерийский обстрел объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, в селе Саханка Новоазовского района Донецкой области. 8 июня также был обстрелян поселок Зайцево города Горловки, 9 июня – село Васильевка, 11 июня – Куйбышевский район города Донецка, 12 июня – гражданские объекты в городе Докучаевске Донецкой области. 13 июня 2018 года украинские силовики обстреляли аналогичные объекты в поселке городского типа Александровка», - говорится в релизе СК.

Указывается, что в результате этих обстрелов пострадали 10 мирных жителей, были разрушены жилые дома, а здание «Горводоканала» города Докучаевска получило повреждения.

По приведенным выше фактам Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовные дела по статье «Применение запрещенных средств и методов ведения войны». Ведомство продолжает устанавливать украинских должностных лиц, причастных к преступлениям против мира и безопасности человечества.

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