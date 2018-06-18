СК РФ возбудил новые дела по факту обстрелов украинскими военнослужащими населения Донбасса
Следственный комитет возбудил новые уголовные дела по фактам обстрелов украинскими силовиками гражданского населения Донбасса. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Отмечается, что несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня, ВСУ и Нацгвардия Украины продолжают применение запрещенных средств и методов ведения войны в отношении незадействованных в вооруженном конфликте мирных граждан.
«7 и 8 июня 2018 года украинские силовики провели артиллерийский обстрел объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, в селе Саханка Новоазовского района Донецкой области. 8 июня также был обстрелян поселок Зайцево города Горловки, 9 июня – село Васильевка, 11 июня – Куйбышевский район города Донецка, 12 июня – гражданские объекты в городе Докучаевске Донецкой области. 13 июня 2018 года украинские силовики обстреляли аналогичные объекты в поселке городского типа Александровка», - говорится в релизе СК.
Указывается, что в результате этих обстрелов пострадали 10 мирных жителей, были разрушены жилые дома, а здание «Горводоканала» города Докучаевска получило повреждения.
По приведенным выше фактам Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовные дела по статье «Применение запрещенных средств и методов ведения войны». Ведомство продолжает устанавливать украинских должностных лиц, причастных к преступлениям против мира и безопасности человечества.
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