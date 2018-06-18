Российские военные доставили гуманитарную помощь в православный монастырь под Дамаском

СЕГОДНЯ 10:53 2018-06-18T10:53:42+03:00

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Российские военные в Сирии доставили гуманитарную помощь в один из древнейших православных храмов - монастырь Херувимов. Для паломников это второе по значимости место после Иерусалима.

Отметим, что обитель располагается в пригороде Дамаска. Она находится на горе, на высоте порядка двух тысяч метров. Здесь же установлена огромная статуя Христа под названием «Я пришел спасти мир», передает сайт телеканала «Звезда».

Уникальное сооружение видно стразу из четырех стран - из Ливана, Иордании, Палестины и Израиля. Сейчас в обители живут всего 30 монахинь, а под их присмотром находится несколько десятков сирийских сирот.

Добавим, что монастырь существует порядка пятнадцати веков и за это время видел не одну войну. Однако стены православной обители выстояли, и в настоящее время после отступления боевиков монастырь уже начал жить размеренной мирной жизнью. Служители надеются, что в скором времени монастырь Херувимов сможет открыть двери для паломников, пишет ФАН.