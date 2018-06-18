Порошенко: Киев создаст в ЕС международную группу по противодействию «Северному потоку-2»

СЕГОДНЯ 11:11 2018-06-18T11:11:54+03:00

Президент Украины уверен, что газопровод строится исключительно для того, чтобы лишить его страну доходов о транзита российского газа

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Киев намерен создать в Евросоюзе рабочую группу, которая будет противодействовать реализации проекта газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

В своей колонке для портала Medium, глава украинского государства назвал проект газопровода «абсолютно политиканским». Порошенко не сомневается, что в случае ввода в эксплуатацию, «Северный поток-2» лишит Киев около 3 млрд долларов, получаемых в качестве оплаты за транзит российского газа.

«Именно поэтому мы активно ведем переговоры с Германией. Приглашаем их учредить международный консорциум по управлению государственной газотранспортной системой Украины. Но условие участия — остановка «Северного потока — 2», - заявил Порошенко.

Он также отметил, что «партнеры из США» решительно настроены предотвратить строительство российского газопровода, а против возможных американских санкций «никто не пойдет».

«Я не буду раскрывать всех инструментов, которые мы применяем для того, чтобы остановить строительство «Северного потока-2». Но хочу отдельно подчеркнуть: для нас это очень важное дело. И я надеюсь, что строительство удастся остановить», - добавил президент Украины.

Выступая ранее с критикой «Северного потока-2», Порошенко заявил, что газопровод несет прямую угрозу безопасности Украины, так как лишит страну средств на «финансирование обороны».

«$3 млрд — это та сумма, которая сегодня тратится на всю оборону Украины. Вам понятно, для чего он строится? Не для того, чтобы экономическими факторами провести диверсификацию. А для того, чтобы оставить Украину без денег на финансирование нашей обороны», - сообщил Порошенко.

Напомним, проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Их суммарная мощность составит 55 млрд кубометров в год.

Против реализации проекта активно выступаю Украина, страны Балтики, а также США и Польша, имеющие собственные амбициозные планы на европейский газовый рынок.