«Тревога вслед уходящему поезду»: В ГД прокомментировали слова депутата Рады о скорой катастрофе на Украине

СЕГОДНЯ 11:34 2018-06-18T11:34:43+03:00

Украина становится колониальным государством, предприятия, ресурсы и даже население которого будут работать на западную экономику Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По мнению зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, Украина становится колониальным государством, предприятия, ресурсы и даже население которого будут работать на западную экономику

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Зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ и евразийской интеграции Виктор Водолацкий прокомментировал заявление депутата Верховной Рады Вадима Рабиновича о том, что на Украине близится экономическая катастрофа.

В частности Рабинович заявил, что выдаваемые Европой кредиты ложатся на Киев неподъемным бременем, а под видом экономической помощи международные организации «пытаются расхитить национальное богатство Украины».

В свою очередь Володацкий отметил, что разграбление украинского государства продолжается с лета 2014 года. По его словам, все значительные активы, в том числе оборонно-промышленного комплекса, плавно переходят новым западным владельцам.

«Сейчас идёт следующий этап: плодородную землю хотят выкупить так называемые западные инвесторы, которые взамен подачек, получаемых Украиной, забирают лучшие и невосстанавливаемые ресурсы. Следующим этапом уже перешли к лесам», - отметил Володацкий в интервью телеканалу RT.

По мнению парламентария, Украина сегодня превращается в колониальное государства, где даже люди будут работать а нужды западной экономики, а каждый миллиард, выданный Киеву в кредит, десятикратно окупится ресурсами страны.

«Максимум в ближайшие два года ничего украинского в стране не останется. Количество людей, покидающих Украину, катастрофически растёт. Депутаты Рады сейчас бьют в колокола вслед уходящему поезду», - заключил Володацкий.