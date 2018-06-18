2018-06-18T11:53:18+03:00
Наука

Ученые: пережитый стресс способствует ускоренному развитию мозга ребенка

У таких подростков наблюдалось развитие префронтальной коры
Юлия ЩЕРБАКОВА
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У детей, переживших стресс, лучше развивается мозгУ детей, переживших стресс, лучше развивается мозгФото: Андрей СТЕПАНОВ
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Стресс, полученный в раннем детстве, способствует формированию отдельных областей головного мозга. За счет этого, дети, пережившие неприятные события в подростковом возрасте являются более развитыми, нежели их сверстники. С таким заявлением выступили ученые из университета Радбуда.

Специалисты на протяжении 20 лет наблюдали за детьми с раннего возраста. Ученые изучали взаимодействие малышей с их родителями и сверстниками, а также исследовал этапы развития головного мозга с помощью МРТ.

В частности, специалисты наблюдали как стрессовые ситуации влияют на взросление ребенка. В результате оказалось, что у тех малышей, которые в раннем возрасте пережили серьезные стрессовые ситуации, например, развод родителей или тяжелую болезнь, в подростковом возрасте наблюдалось развитие префронтальной коры и миндалины головного мозга, передает Пятый канал.

Специалисты объяснили этот факт эволюцией, когда в суровых условиях дети стремились скорее повзрослеть, чтобы как можно скорее уйти охотиться и создать собственную семью, передает телеканал «360».

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