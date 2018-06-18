СЕГОДНЯ 12:06 2018-06-18T12:06:40+03:00

«Нафтогаз Украины» оспорил остановку решения Стокгольмского суда по тяжбе с «Газпромом» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Киев подал жалобу в апелляционный суд Швеции, который ранее приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража по тяжбе между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины».

Об этом сообщил коммерческий директор украинского концерна Юрий Витренко на своей странице в Facebook. По его словам, рассмотрение жалоб будет публичным.

Как сообщал сайт «КП», на прошлой неделе «Газпром» добился приостановки исполнения решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору с «Нафтогазом». Таким образом Киев лишился оснований наложить обеспечительный арест на зарубежные активы российского холдинга.

Напомним, в начале марта Стокгольмский арбитраж вынес решение по иску «Нафтогаза», обязав «Газпром» выплатить украинской компании 4,6 млрд долларов за транзит газа.

С учетом ранее присужденной в пользу «Газпрома» суммы по контракту на поставку газа Украине, арбитры произвели зачет встречных требований. В итоге «Газпром» остался должен «Нафтогазу» 2,56 млрд долларов.

Российский холдинг обжаловал решение арбитража и объявил о досрочном расторжении всех контрактов с украинской стороной.