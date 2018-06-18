«Нафтогаз Украины» оспорил остановку решения Стокгольмского суда по тяжбе с «Газпромом»
Киев подал жалобу в апелляционный суд Швеции, который ранее приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража по тяжбе между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины».
Об этом сообщил коммерческий директор украинского концерна Юрий Витренко на своей странице в Facebook. По его словам, рассмотрение жалоб будет публичным.
Как сообщал сайт «КП», на прошлой неделе «Газпром» добился приостановки исполнения решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору с «Нафтогазом». Таким образом Киев лишился оснований наложить обеспечительный арест на зарубежные активы российского холдинга.
Напомним, в начале марта Стокгольмский арбитраж вынес решение по иску «Нафтогаза», обязав «Газпром» выплатить украинской компании 4,6 млрд долларов за транзит газа.
С учетом ранее присужденной в пользу «Газпрома» суммы по контракту на поставку газа Украине, арбитры произвели зачет встречных требований. В итоге «Газпром» остался должен «Нафтогазу» 2,56 млрд долларов.
Российский холдинг обжаловал решение арбитража и объявил о досрочном расторжении всех контрактов с украинской стороной.
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