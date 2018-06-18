Минтранс разрешит съемку метро, на запретит электронные сигареты в подземке

СЕГОДНЯ 13:09 2018-06-18T13:09:43+03:00

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Во всех метрополитенах стране необходимо разрешить фото- и видеосъемку. С такой инициативой выступили в Минтрансе. В ведомстве доработали проект типовых правил пользования метрополитеном.

Согласно инициативе, в метро могут разрешить провоз детей в колясках. Если раньше обсуждался запрет на «перевозить детей в детских колясках на эскалаторах метрополитена и при входе в вагон и выходе из вагона», то в новой редакции документа таких ограничений нет.

Зато в правилах оговорен размер багажа, который можно провозить с собой подземке бесплатно. Его параметры не должны превышать 120 сантиметров по сумме трех измерений. При этом один пассажир может взять с собой только две единицы такого багажа, за остальное придется доплачивать, передает газета «Известия».

Кроме того проект правил учитывает новомодные тенденции. Эксперты предлагают запретить курить электронные сигареты в поезда, на платформах и в вестибюлях, пишет сайт «Дни.ру».