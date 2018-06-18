Песков: Противодействие проекту «Северный поток-2» нарушает нормы свободной конкуренции

СЕГОДНЯ 13:25 2018-06-18T13:25:46+03:00

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Проект газопровода «Северный поток-2» носит исключительно коммерческий характер, и попытки помешать его реализации нарушают нормы свободной конкуренции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что «Северный поток-2» - крупный международный проект, по которому Россия тесно взаимодействует с Германией и рядом других стран. Песков отметил, что новый газопровод внесет весомый вклад в обеспечение энергобезопасности Европы.

«Мы знаем, что некоторые страны выражают свое несогласие. Но это проект исключительно коммерческий, он не имеет политической подоплеки, и каким-то образом противодействовать реализации этого проекта было бы нарушением принципов и норм свободной конкуренции», - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Как сообщал сайт «КП», ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев создаст в рамках ЕС международную рабочую группу, которая попытается противодействовать строительству «Северного потока-2».

Напомним, проект «Северный поток-2» подразумевает строительство двух ниток газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Их суммарная мощность составит 55 млрд кубометров в год.

Против реализации проекта активно выступаю Украина, страны Прибалтики, а также США и Польша, имеющие собственные амбициозные планы на европейский газовый рынок.