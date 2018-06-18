Роспотребнадзор сообщил о заражении корью в 28 странах Европы

СЕГОДНЯ 13:38 2018-06-18T13:38:24+03:00

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Об эпидемическом неблагополучии по кори в мире предупредил Роспотребнадзор. В 28 странах Европы прошла вспышка роста заболеваемости.

«По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в текущем году в ряде регионов мира регистрируется эпидемическое неблагополучие по кори. На территории Европы распространение кори наблюдается в 28 странах, при этом 76% составляют случаи местной передачи инфекции», - сообщает пресс-служба ведомства.

Роспотребнадзор напоминает россиянам, планирующим отправиться заграницу, что единственное эффективное профилактическое средство от кори — вакцинация. Людям, которые не были привиты или никогда не болели корью, следует сделать прививку не менее чем за 14 дней до планируемой поездки.

В Роспотребнадзоре ообратили внимание на то, что в Украине рост заболеваемости в 2017 году превысил уровни 2016 года в 70 раз. В 2018 же уже было зарегистрировано более 20 тысяч случаев, часть которых оказалась летальной.

В ведомстве подчеркнули, что в этом году очаги возникновения концентрируются в Аргентине, Бразилии, Колумбии, Эквадоре, Мексике, Перу, США и Канаде.