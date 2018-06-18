Глава Минтруда: В ближайшие годы пенсии в России могу вырасти на 8-10% в реальном выражении

СЕГОДНЯ 13:49 2018-06-18T13:49:52+03:00

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В ближайшие 5-6 лет пенсионные выплаты в России могут вырасти на 8-10% в реальном выражении при условии, что пенсионная реформа будет принята. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

«За пять-шесть лет пенсии в реальном выражении по нашим расчетам должны вырасти на порядка 8-10%. Это серьезная прибавка, такого роста у нас реальных пенсий вообще не было никогда, тем более в последние годы», - сказал Топилин в эфире телеканала «Россия 24».

По расчетам Минтурда, на этом временном отрезке пенсионеры могут получать среднегодовую прибавку в размере 1000 рублей.

«Это будет означать, что мы проиндексируем пенсии, в отличие от прошлых лет, гораздо выше, чем инфляция», - добавил министр, подчеркнув, что повышение пенсионного возраста улучшит положение нынешних пенсионеров.

Топилин также отметил, что повышение пенсионного возраста не должно серьезно повлиять на показатели безработицы. По данным Минтруда, в декабре 2017 года числилось 3,9 нетрудоустроенных граждан или 5,1% рабочей силы. Ожидается, что в этом году число безработных россиян сократится почти на 100 тысяч.

Как сообщал сайт «КП», 16 июня правительство внесло в Государственную Думу законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста с с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. В случае принятия инициативы, поэтапные изменения могут стартовать уже в 2019 году.