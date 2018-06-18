Данных о пострадавших российских гражданах при землетрясении в Японии не поступало

СЕГОДНЯ 14:53 2018-06-18T14:54:01+03:00

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От японских властей не поступало информации о пострадавших россиянах в результате землетрясения на западе Японии.

"Данных о том, что кто-то из российских граждан пострадал, мы пока от местных властей не получали, и к нам непосредственных обращений на сей счет не было", - сообщил генеральный консул Олег Рябов.

Так же он отмечает, что сотрудники генконсульства в Осаке живы и здоровы, несмотря то, что землетрясение происходило в непосредственной близости от учреждения — в двух-трех километрах. Как передают РИА Новости сообщаение метеослужбы Японии, по школе Рихтера магнитуда землетрясений достигла 6,1 балла.

Напомним, что ранее сайт kp.ru писал о произошедшем землетрясении 18 июня в 8 утра по местному времени, на севере префектуры Осака, в результате которого пострадали около 250 человек. Так же из-за подземных толчков без электричества осталось около 170 тысяч домов, в самом городе было приостановлено транспортное движение.