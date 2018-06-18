Путин поздравил с днем рождения главного редактора «Комсомольской правды»

СЕГОДНЯ 15:25 2018-06-18T15:26:05+03:00

Главный редактор газеты "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин и президент России Владимир Путин в редакции "КП", январь 2018 г. ФОТО Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В поздравительной телеграмме отмечается, что газета по праву считается одним из наиболее авторитетных изданий страны во многом благодаря профессионализму Владимира Сунгоркина

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения генерального директора, главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина. В поздравительной телеграмме главы государства отмечается, что газета по праву считается одним из наиболее авторитетных изданий России во многом благодаря профессионализму руководителя.

«Примите поздравления с Днем рождения. Долгие годы вы уверенно «стоите у руля» «Комсомольской правды». Во много благодаря вашему профессионализму, компетентности, твердой приверженности принципам журналисткой этики — газета по праву считается одним из наиболее авторитетных, читаемых периодических изданий страны», - говорится в телеграмме Путина.

Текст телеграммы от Владимира Путина в адрес главного редактора "Комсомольской правды".

Кроме того, президент России пожелал главному редактору «Комсомолки» здоровья, успехов и всего самого доброго.

Владимир Сунгоркин родился 16 июня 1954 года в Хабаровске. В 1976 году окончил Дальневосточный государственный университет. В 1992 году общим собранием акционеров избран Главным исполнительным директором Акционерного общества «Комсомольская правда». С 29 апреля 1999 года – Главный редактор газеты «Комсомольская правда».