В Ленинградской области предлагают вдвое снизить налог владельцам машин на газе

СЕГОДНЯ 16:14 2018-06-18T16:14:06+03:00

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко направил в Заксобрание региона законопроект, предлагающий бизнес и частных лиц, владеющих автомобилями, при переоборудовании легковых и грузовых машин, автобусов и тракторов с дизельного топлива и бензина на газ получат 50-процентную льготу на уплату транспортного налога. Так Ленинградская область будет стимулировать автовладельцев переходить на более экологичное и дешевое топливо.

- Для этого вместе с «Газпромом» планируем развивать сеть автозаправок, чтобы в каждом районе у владельцев транспортных средств была возможность выбрать газомоторное топливо, - сообщил Александр Дрозденко. - Даже электромобили, которые ездят на электричестве, полученном от электростанций, работающих на угле, опосредованно сильнее влияют на экологию. Поэтому за газомоторным топливом будущее, и Ленинградская область может стать одним из пилотных регионов, сделавших выбор в пользу экологичного топлива.