Путин предложил Михаила Меня на должность аудитора Счетной Палаты
Президент РФ Владимир Путин предложил Совету Федерации назначить экс-министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаила Меня на должность аудитора Счетной палаты.
Об этом сообщил глава комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.
«Поступило представление от президента по поводу вакантной должности аудитора Счетной палаты. Он представляет кандидатуру Меня Михаила Александровича на должность аудитора Счетной палаты», - заявил Рябухин на заседнии комитета в понедельник.
Комитет одобрил предложение главы государства. Вакансия в Счетной Палате освободилась в связи с досрочным уходом от данной должности Александра Филиппенко.
Комитет рекомендовал верхней палате парламента принять отставку Филиппенко, а также утвердить Меня в должности аудитора Счетной палаты. Ожидается, что оба вопроса будут рассмотрены Совфедом на пленарном заседании 20 июня.
В свою очередь экс-министр строительства поблагодарил сенаторов за оказанное доверие и заявил, что готов к взаимодействию с Советом Федерации.