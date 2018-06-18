Путин предложил Михаила Меня на должность аудитора Счетной Палаты

СЕГОДНЯ 15:46 2018-06-18T15:46:20+03:00

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам поддержал представление главы государства

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Президент РФ Владимир Путин предложил Совету Федерации назначить экс-министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаила Меня на должность аудитора Счетной палаты.

Об этом сообщил глава комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

«Поступило представление от президента по поводу вакантной должности аудитора Счетной палаты. Он представляет кандидатуру Меня Михаила Александровича на должность аудитора Счетной палаты», - заявил Рябухин на заседнии комитета в понедельник.

Комитет одобрил предложение главы государства. Вакансия в Счетной Палате освободилась в связи с досрочным уходом от данной должности Александра Филиппенко.

Комитет рекомендовал верхней палате парламента принять отставку Филиппенко, а также утвердить Меня в должности аудитора Счетной палаты. Ожидается, что оба вопроса будут рассмотрены Совфедом на пленарном заседании 20 июня.

В свою очередь экс-министр строительства поблагодарил сенаторов за оказанное доверие и заявил, что готов к взаимодействию с Советом Федерации.