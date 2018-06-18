СМИ: Турецкие военные занимают окраины сирийского Манбиджа по согласованию с США

СЕГОДНЯ 16:09 2018-06-18T16:09:28+03:00

Ранее Вашингтон и Анкара утвердили «дорожную карту» по выводу курдских вооруженных формирований на восточный берег Евфрата

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Колонна турецких войск в сопровождении американских вертолетов продвинулась на окраины сирийского города Манбидж, ранее находившегося под контролем курдских отрядов из состава «Сил народной самообороны» (СНС).

Об этом сообщает телеканал NTV, который продемонстрировал в эфире фотографию колонны турецкой бронетехники с утверждением, что она была сделана в пригородах Манбиджа.

Напомним, Анкара считает СНС террорисристической организацией, поэтому присутствие поддерживаемых Вашингтоном формирований курдов на севере Сирии довольно долго отравляло отношения между Турцией и США.

Еще в 2016 году тогдашний вице-президент США Джо Байден пообещал, что освободившие Манбидж от боевиков «Исламского государства»* курдские отряды покинут город и отойдут на восточный берег Евфрата.

В свою очередь Анкара не уставала напоминать союзнику, что это обещание до сих пор не выполнено. Наконец, в начале июня США и Турция утвердили дорожную карту, в соответствии с которой курдские силы покинут Манбидж. Позже военные двух стран согласовали конкретные детали этого плана.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ.