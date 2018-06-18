Около 40 сотрудников «Нафтогаза» получили премии за победу в споре с «Газпромом»

СЕГОДНЯ 16:29 2018-06-18T16:30:06+03:00

«Нафтогаза» премировал около 40 сотрудников за победу в споре с «Газпромом» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Сотрудники украинской компании «Нафтогаз» получили премию за победу в споре с «Газпромом». Как сообщил коммерческий директор компании Юрий Витренко, премии получили около 40 сотрудников, общая сумма к настоящему моменту составила 21 млн долларов.

«Двадцать один миллион долларов, там немного меньше. Это та сумма, которая была уже уплачена в качестве премий. А остальная часть премии, приблизительно 25 млн долларов, будет уплачена только после того, как будут получены деньги от «Газпрома», — сказал Витренко.

Он отметил, что сотрудники «Нафтогаза» заработали для Киева «очень много денег», передает «Новое время».

Напомним, ранее сообщалось, что украинская компания премирует 41 сотрудника на общую сумму 46,3 млн долларов за их участие в споре «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил пересмотреть размер премий.