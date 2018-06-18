2018-06-18T16:55:51+03:00
Общество

Умер Анджей Мальчевский - основатель Мособлбанка

Он отбывал наказание в исправительном учреждении в Рязанской области
Екатерина БОЛГОВА
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Основатель Мособлбанка Анджей Мальчевский (справа). Фото: Роман ЧУБОснователь Мособлбанка Анджей Мальчевский (справа). Фото: Роман ЧУБ
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Умер Анджей Мальчевский — основатель Мособлбанка, отбывавший наказание в исправительном учреждении в Рязанской области. Информацию подтвердило Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по региону.

"13 июня осужденный Мальчевский А. Р. обратился в медицинскую часть исправительного учреждения, где он отбывал наказание, с жалобами на плохое самочувствие. При осмотре следов насилия или отравления обнаружено не было", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что Мальчевский был доставлен в больницу в тот же день.

"Однако состояние больного не улучшилось. 16 июня он скончался", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Напомним, в 2016 году Измайловский суд Москвы признал Мальчевского, экс-председателя правления Мособлбанка Виктора Янина и его заместителя Юлию Зедину виновными по статье "Мошенничество, совершенное в составе организованной группы в особо крупном размере". По данным следствия, они с 2010 по 2014 годы похитили более 68 млрд рублей, принадлежащие Мособлбанку.

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