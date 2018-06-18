Медведев подписал поручение о положении министерства науки и высшего образования

СЕГОДНЯ 17:20 2018-06-18T17:20:35+03:00

По словам премьера, ведомство займется вопросами выработки госполитики в сфере науки и высшего образования, будет выполнять функции агентства по научным организациям

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Председатель правительства России Дмитрий Медведев рассказал, что подписал поручение о положении и полномочиях нового министерства науки и образования.

"Один из вопросов (касается) вновь созданного министерства науки и высшего образования. Нужно организовать его работу, по сути запустить эту работу… сделать так, чтобы переходный период прошел максимально безболезненно", — заявил Медведев на встрече со своими заместителями.

Он отметил, что ранее обсудил этот вопрос с министром.

"Подписал постановление правительства, которое утверждает положение министерства науки и высшего образования, определяет его функции и полномочия", — добавил премьер.

По его словам, ведомство займется выработкой направления государственной политики в сфере науки и высшего образования, а также будет выполнять функции агентства по научным организациям.

"Есть ряд вопросов, которые требуют внимания", — отметил премьер, отметив, что среди таких вопросов- взаимодействие с министерством просвещения, передает РИА Новости.

Напомним, согласно указу президента России Владимира Путина, Минобрнауки было разделено на министерство просвещения и министерство науки и высшего образования. Министром науки был назначен Михаил Котюков.