Госдума рассмотрит законопроект о повышении НДС в начале июля

СЕГОДНЯ 17:40 2018-06-18T17:40:34+03:00

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Государственная дума рассмотрит в первом чтении законопроект о повышении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) 3 июля. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Напомним, 14 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что правительство планирует повысить ставку НДС с нынешних 18% до 20%. По оценке властей, повышение ставки налога приведет к дополнительным доходам федерального бюджета в 620 млрд рублей в год.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что по вопросу повышения НДС в правительстве обсуждались различные маневры, в том числе и рост ставки до уровня в 22%. По ее словам, власти отказались от этой идеи, так как в таком случае НДС повлиял бы на уровень инфляции. Было решено повышать НДС именно до 20%, передает РИА Новости.