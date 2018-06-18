Глава МИД Украины поблагодарил ЕС за продление санкций против Крыма
Глава МИД Украины Павел Климкин выразил благодарность членам Евросоюза за продление санкций в отношении Крыма и Севастополя сроком на один год.
«Спасибо нашим друзьям в ЕС за продолжение «крымских» санкций еще на год», — написал Климкин в своем микроблоге в Twitter.
Он отметил, что необходимо внести в список «ответственных за массовые нарушения прав человека» в Крыму и за строительство Крымского моста, который он именует Керченским.
Напомним, ранее в понедельник, 18 июня, стало известно, что европейский совет в очередной раз продлил санкции против Крыма и Севастополя на год. Эти меры ограничивают торговлю с полуостровом для граждан и компаний Евросоюза, а также запрещают инвестировать в экономику Крыма.
Евросоюз ввел санкции против РФ с 2014 года, затем неоднократно их продлевал. Это произошло после воссоединения Крыма и России и обстановки в на востоке Украины, где киевские силовики проводят операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Крым стал российским регионом по итогам референдума, состоявшегося в марте 2014 года, большинство участников которого поддержало воссоединение полуострова с РФ.