Глава МИД Украины поблагодарил ЕС за продление санкций против Крыма

СЕГОДНЯ 18:09 2018-06-18T18:09:54+03:00

Ранее в понедельник стало известно, европейский совет продлил на год санкции в отношении Крыма и Севастополя

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Глава МИД Украины Павел Климкин выразил благодарность членам Евросоюза за продление санкций в отношении Крыма и Севастополя сроком на один год.

«Спасибо нашим друзьям в ЕС за продолжение «крымских» санкций еще на год», — написал Климкин в своем микроблоге в Twitter.

Он отметил, что необходимо внести в список «ответственных за массовые нарушения прав человека» в Крыму и за строительство Крымского моста, который он именует Керченским.

Напомним, ранее в понедельник, 18 июня, стало известно, что европейский совет в очередной раз продлил санкции против Крыма и Севастополя на год. Эти меры ограничивают торговлю с полуостровом для граждан и компаний Евросоюза, а также запрещают инвестировать в экономику Крыма.

Евросоюз ввел санкции против РФ с 2014 года, затем неоднократно их продлевал. Это произошло после воссоединения Крыма и России и обстановки в на востоке Украины, где киевские силовики проводят операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Крым стал российским регионом по итогам референдума, состоявшегося в марте 2014 года, большинство участников которого поддержало воссоединение полуострова с РФ.