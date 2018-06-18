Госдума может рассмотреть проект по повышению пенсий 19 июля

СЕГОДНЯ 18:23 2018-06-18T18:23:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Государственная дума может рассмотреть в первом чтении проект закона о пенсионной реформе через месяц, 19 июля. Об этом заявил первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"Возможно, это будет 19 июля. Такая дата обсуждается", - сказал Исаев, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА Новости.

Российский кабмин на прошлой неделе внес в Госдуму законопроект об изменениях в пенсионную систему страны. Так, документ предполагает поэтапное увеличение возрастной планки выхода на пенсию. Пенсионный возраст для мужчин предлагается повысить 65 лет, для женщин – до 63 лет. В настоящее время мужчины в России выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55.

Глава Минтруда РФ Максим Топилин заявил, что после изменения пенсионной системы за 5-6 лет пенсии могут увеличиться на 8-10%. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что в следующем году доход российского пенсионера может вырасти ориентировочно на 12 тысяч рублей в год.