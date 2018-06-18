Лавров и Помпео рассмотрели график политических контактов на ближайшее время

СЕГОДНЯ 18:50 2018-06-18T18:50:39+03:00

Во время телефонного разговора главы внешнеполитических ведомств также затронули проблемы сирийского урегулирования

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Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео обсудили план двусторонних политических контактов на ближайшее время.

"Лавров и Помпео обсудили некоторые аспекты двусторонних отношений, включая график политических контактов между Россией и США на ближайшее время", - сообщило министерство иностранных дел РФ в понедельник, 18 июня.

Во время телефонного разговора стороны также обсудили ситуацию с сирийским урегулированием и ситуацию на Корейском полуострове.

"В центре внимания была проблематика сирийского урегулирования на основе резолюции СБ ООН 2254, а также задачи консолидации усилий по решению проблем Корейского полуострова",- отметили в дипведомстве.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков допустил возможность проведения встречи Лаврова и Помпео на полях форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Мероприятие состоится в Сингапуре 2-4 августа, передает ТАСС.