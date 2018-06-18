Центробанк заявил о снижении прибыли российских банков

СЕГОДНЯ 19:17 2018-06-18T19:17:30+03:00

За период с января по май 2018 года прибыль кредитных организаций упала на 19,3%

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С января по май 2018 года прибыль российских банков упала на 19,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 527 млрд рублей, сообщил Банк России.

"На формирование финансового результата оказывали влияние показатели банков, проходящих процедуру финансового оздоровления с участием Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Без учета таких банков прибыль банковского сектора за пять месяцев составила 717 млрд рублей", - говорится в материалах Центробанка.

Напомним, за период с января по май 2017 года прибыль российских банков составила 653 млрд рублей.

По итогам пяти месяцев текущего года прибыль в размере 842 млрд рублей получили 350 банков, убыток в 315 млрд рублей показали 169 кредитных организаций.

Объем вкладов россиян за этот период 2018 года увеличился на 1,4%, составив 26,703 трлн рублей, сообщается в информационно-аналитическом материале "О динамике развития банковского сектора РФ".