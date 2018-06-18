Порошенко поприветствовал продление санкций ЕС против Крыма и Севастополя

СЕГОДНЯ 20:01 2018-06-18T20:01:46+03:00

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Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал продление на год санкций Евросоюза в отношении Крыма и Севастополя. Украинский лидер выразил надежду на ужесточение европейской политики против России.

Напомним, ранее в понедельник, 18 июня, совет ЕС продлил санкции в отношении Крыма и Севастополя на год. Эти ограничительные меры запрещают европейским компаниям и физлицам импорт продукции из Крыма, покупку недвижимости и оказание туристических услуг на полуострове.

"Мы рассчитываем на жесткую позицию ЕС в отношении новых вызовов в сфере безопасности со стороны России в Черном и Азовском морях", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Он добавил, что планирует обсудить эту тему с европейскими лидерами на переговорах 9 июля.

Напомним, Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам проведенного там референдума. Более 96% жителей полуострова выступили за присоединение к РФ. В Кремле не раз заявляли, что возвращение Крыма полностью соответствует международному праву и Уставу ООН.