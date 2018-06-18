2018-06-18T20:01:46+03:00
Политика

Порошенко поприветствовал продление санкций ЕС против Крыма и Севастополя

Президент Украины выразил надежду на ужесточение антироссийской политики Евросоюза
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал продление на год санкций Евросоюза в отношении Крыма и Севастополя. Украинский лидер выразил надежду на ужесточение европейской политики против России.

Напомним, ранее в понедельник, 18 июня, совет ЕС продлил санкции в отношении Крыма и Севастополя на год. Эти ограничительные меры запрещают европейским компаниям и физлицам импорт продукции из Крыма, покупку недвижимости и оказание туристических услуг на полуострове.

"Мы рассчитываем на жесткую позицию ЕС в отношении новых вызовов в сфере безопасности со стороны России в Черном и Азовском морях", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Он добавил, что планирует обсудить эту тему с европейскими лидерами на переговорах 9 июля.

Напомним, Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам проведенного там референдума. Более 96% жителей полуострова выступили за присоединение к РФ. В Кремле не раз заявляли, что возвращение Крыма полностью соответствует международному праву и Уставу ООН.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Трамп поручил Пентагону немедленно начать формирование военно-космических сил
В Индонезии после крушения парома пропали десятки человек
Россия и Украина договорились о взаимных посещениях осужденных
Центробанк заявил о снижении прибыли российских банков
Лавров и Помпео рассмотрели график политических контактов на ближайшее время
Где заказать агитационные материалы к выборам-2018
Выставка работ карикатуриста Олега Теслера откроется в Москве
Госдума может рассмотреть проект по повышению пенсий 19 июля
Глава МИД Украины поблагодарил ЕС за продление санкций против Крыма
Дельфинёнок родился в Одессе прямо во время представления
Госдума рассмотрит законопроект о повышении НДС в начале июля
В России появятся новые меры поддержки малого и среднего бизнеса
Медведев подписал поручение о положении министерства науки и высшего образования
Умер Анджей Мальчевский - основатель Мособлбанка
Кинокритики определили режиссеров, снимающих только хорошие фильмы
Около 40 сотрудников «Нафтогаза» получили премии за победу в споре с «Газпромом»
В Ленинградской области предлагают вдвое снизить налог владельцам машин на газе
СМИ: Турецкие военные занимают окраины сирийского Манбиджа по согласованию с США
В Париже из-за родов пассажирки прервалось движение скоростных поездов
Путин предложил Михаила Меня на должность аудитора Счетной Палаты
СМИ: Зеехофер и Меркель договорятся о компромиссном решении проблемы с беженцами
Путин поздравил с днем рождения главного редактора «Комсомольской правды»
Беспошлинный порог интернет-покупок будет снижен
В американский зоопарк вернули сбежавшего слона Майкла Джексона
Данных о пострадавших российских гражданах при землетрясении в Японии не поступало